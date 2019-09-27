الحضرمي: تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بسبب الإنقلاب الحوثي

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

دعا وزير الخارجية، محمد الحضرمي الى التمعن في أسباب تخلف مجموعة الدول الأقل نموا عن تحقيق أجندة التنمية المستدامة والتي من أهمها عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات.

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جاء ذلك في كلمة اليمن في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نموا والذي عقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الـ ٧٤.

وأشار الوزير الحضرمي الى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جاء كنتيجة لانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العام ٢٠١٤ .

كما تطرق الوزير الى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخامس للدول الأقل نموا واهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها.. مشددا على ضرورة استخلاص الدروس والنظر في أسباب الفشل في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول للدول الأقل نموا والاستفادة منها لتفادي الأخطاء وضمان الخروج ببرنامج جديدة قابلة للتحقيق.