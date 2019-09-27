اختتام الدبلوم المهني في الإعلام بساحل حضرموت

الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - المكـلا اختتم بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، الخميس ، برنامج الدبلوم المهني في الإعلام، بتمويل مؤسسة العون للتنمية وتنفيذ جامعة حضرموت ممثلة بكلية التعليم المفتوح وبإشراف اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت.

وتلقى 75 إعلامي وإعلامية من ساحل ووادي حضرموت خلال ستة أشهر ، عدداً من المعارف والمهارات العلمية الرامية لصقل خبراتهم ومهاراتهم وفق أحدث المناهج المتخصصة في الإعلام الحديث. وشدد المدربون على ضرورة التمكن في اللغة العربية وتصحيح بعض الأخطاء الشائعة وبعض المهارات الأخرى مثل التصوير والتحرير مستعينين بكادر تدريبي مميز في تقديم المفاهيم المتعلقة بتقنيات الاعلام المعاصر .

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