الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 تشهد مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد منذ فجر اليوم، أجواء رعدية ورياح شديدة.

وتساقطت الامطار على مدينة عدن، وأجزاء متفرقة منها منذ الصباح الباكر، وأرجاء واسعة من المدينة. وتتسبب الامطار الغزيرة بغرق منازل المواطنين وانقطاع التيار الكهربائي؛ الأمر الذي يثير مخاوف المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن تشهد أمطارا غزيرة منذ فجر الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.