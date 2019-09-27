- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز من القضاء على المدعو نمي عبده غانم المخلافي ، زعيم احدى العصابات الإجرامية التابعة للعدوان السعودي، وضبط عدد من عناصرها في مديرية شرعب السلام .
وأوضح مصدر أمني بتعز أن العدوان ساند الخلية الإجرامية اثناء محاصرتها من قبل رجال الامن ، بعدد من الغارات الجوية ، لم تنجح سوى في إثارة غضب المواطنين الذين بعد مشاهدتهم دعم العدوان للعصابات الإجرامية توافدوا لدعم ومساندة رجال الأمن بشكل كبير .
واشار المصدر إلى أن الصريع “نمي المخلافي” – فار من العدالة- تمكن في العام 2012 من الهرب من السجن المركزي بتعز كان محبوسا فيه على ذمة ارتكابه عدد من جرائم القتل والتقطع والسرقة بالإكراه ، ومع بداية العدوان ، تلقى الدعم والسلاح من العدوان ليشكل خلية إجرامية تكفيرية ، تعمل على إقلاق الأمن واستهداف حياة وممتلكات المواطنين ، وكان آخر جرائمها قتل المجني عليه “عبد الله عبده القيسي ” 35 عاما ، من أهالي قرية الأقيوس بمديرية شرعب السلام .
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع زعيم خلية إرهابية تابعة للعدوان السعودي بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.