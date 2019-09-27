مصرع زعيم خلية إرهابية تابعة للعدوان السعودي بتعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز من القضاء على المدعو نمي عبده غانم المخلافي ، زعيم احدى العصابات الإجرامية التابعة للعدوان السعودي، وضبط عدد من عناصرها في مديرية شرعب السلام .

وأوضح مصدر أمني بتعز أن العدوان ساند الخلية الإجرامية اثناء محاصرتها من قبل رجال الامن ، بعدد من الغارات الجوية ، لم تنجح سوى في إثارة غضب المواطنين الذين بعد مشاهدتهم دعم العدوان للعصابات الإجرامية توافدوا لدعم ومساندة رجال الأمن بشكل كبير .

واشار المصدر إلى أن الصريع “نمي المخلافي” – فار من العدالة- تمكن في العام 2012 من الهرب من السجن المركزي بتعز كان محبوسا فيه على ذمة ارتكابه عدد من جرائم القتل والتقطع والسرقة بالإكراه ، ومع بداية العدوان ، تلقى الدعم والسلاح من العدوان ليشكل خلية إجرامية تكفيرية ، تعمل على إقلاق الأمن واستهداف حياة وممتلكات المواطنين ، وكان آخر جرائمها قتل المجني عليه “عبد الله عبده القيسي ” 35 عاما ، من أهالي قرية الأقيوس بمديرية شرعب السلام .