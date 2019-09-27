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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل : شاهد الاستخبارات الامريكية رسمياً : تفاجئ الجميع وتكشف ما الذي سيحدث في قادم الايام لليمن ومصير الحوثيين والمجلس الانتقالي والتحالف العربي

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