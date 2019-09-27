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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور....نجل الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي يظهر في المملكة ويثلج صدور كل اليمنيين بعد ان كشف هذا السر الخطير عن الحرب اليمنية ( صور )

2019/09/27 الساعة 09:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

اليمنيين في الشمال والجنوب يجمعون على محبة الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي حتى وان كانت فترة بسيطة لكنها كانت فتة حافلة بالانجازات والتنمية ، ولذلك فإن ما حققه نجله ذي يزن في مملكة هولندا اثلج صدور كل اليمنيين وجعلهم يقولون " ابن الوز عوام . وكشف نجل الحمدي كيفية عمل البنوك والفساد المالي خلال فترة الحروب وكيف يستغلها المتسلطون لتحقيق الثراء على حساب ابناء الشعب. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- حيث حصل الباحث اليمني ذي يزن إبراهيم الحمدي- نجل الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي- على درجة الماجستير بأمتياز في مجال إدارة الأعمال من اكاديمية ماسترخت بمملكة هولندا الصديقة عن رسالته الموسومه

/ تأثير عدم الاستقرار المالي على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية / Advertisements وقد اشاد المشرفين على الرساله بمضامين البحث الاكاديمي وطالبو بتعميمه وطباعته لانه يعتبر إضافة علمية في مجال ادارة الأعمال وتمت المناقشه لرسالة الماجستير بحضور الدكتور المشرف: آد فان موريك وتركز رساله الماجستير على دراسة تأثير عدم الاستقرار المالي بسبب ظروف الحرب وتأثيرات عدم الاستقرار على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية. وهدفت الرساله بشكل رئيسي الى استكشاف استراتيجيات البنوك في القطاع المصرفي في اليمن خلال فترة الحرب، حيث ان الدراسات فيما يتعلق بهذا المجال محدودة للغاية. وتتلخص أهمية الرسالة وفوائدها العلمية في اكتشاف كيفية إدارة الازمات من قبل القطاع البنكي في الجمهورية اليمنية والتي قد تساعد المصارف في اليمن من الاستفادة من خبرات بعضها البعض وكذلك قد تساعد القطاعات المصرفية في بعض الدول الإقليمية والعالمية والتي تعاني من أوضاع مالية مشابهة لليمن بسبب الحروب وعدم الاستقرار للاستفادة من خبرات البنوك اليمنية في إدارة الازمات والاستراتيجيات المُطبقة.

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