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صنعاء - ياسمين الخيامي - حادث مرعب وانهيار مبنى من الخرسانة المسلحة في هذه المدينة السعودية على رؤوس مغتربين يمنييين وهكذا كان مصيرهم

2019/09/27 الساعة 09:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة غرب السعودية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، في إنقاذ ثلاثة يمنيين من موت محقق احتُجزوا تحت الأنقاض بمبنى بحي العمارية بمنطقة البلد وذكَر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، تلقت عند الساعة الثانية فجرا بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضاف العقيد سرحان: واصلت الفِرَق السيرَ نحو منطقة البلاغ، ولديها كل المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور وتابع قائلاً: مع وصول الفِرَق، اتضح أن المبنى يتكون من دورين (سكني تجاري مشيد) الدور الأول بالخرسانة المسلح؛ بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة مأهولة بالسكان (العزاب) شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين (٥٥ إلى ٧٥ عامًا) وأشار إلى أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة وعُرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى

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