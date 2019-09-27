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عدن - ياسمين التهامي - القدس في قدس :تحتفل بأعياد الثورة اليمنية

تعز - محمد العزعزي 26/9/2019م

برعاية السلطة المحلية في مديرية المواسط بتعز وبدعم من قائد اللواء (35) مدرع العميد ركن عدنان الحمادي وبمناسبة الذكرى (57) لأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26سبتمير و14 اكتوبر اقامت مدرسة القدس بقدس للتعليم الأساسي ،والثانوي الحفل التكريمي لأوائل الطلبة للعام الدراسي 2018/2019م.

وفي الحفل الذي حضرة قائد اللواء ومدير مديرة المواسط أمين شرف ،والأمين العام للمجلس المحلي ،ومدير مكتب التربية والتعليم ، وأركان حرب اللواء ومدراء ومدرسي مدارس المواسط وقد احتفى الحاضرين بأعياد سبتمبر وتم تكريم اوائل الطلبة في مدرسة القدس بقدس .

وبهذه المناسبة الثورية القى الحمادي كلمة جاء منها:" اهنئ القيادة السياسية والعسكرية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ،والحاضرين والطلاب بالعيد السابع والخمسين لثورة 26سبتمبر .

وأضاف :"أن هذه الثوره التي انطلقت في عام 1962 ليلة الخميس ،قال عنها البردوني في مذكراته " إذا كان 70 % من ثوار سبتمبر من أبناء تعز وخاصة من الحجرية".

واستطرد الحمادي بالقول:"نحتفل اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ، وبلادنا لا زالت منذ خمس سنوات تقاتل الإماميين الجدد من المليشيات الإنقلابية التي ارادت أن تنقلب على ثورة ومبادئ سبتمبر ،مع وجود الكثير من التفرقة في صفوف قوات الشرعية والتي بعضها انحرفت عن المشروع الوطني الجامع لكل القوى، وأرادت أن تعمل بهدف منفرد" .

وشدد الحمادي بقوله:"على كل أبناء تعز السياسيين والاحزاب ،والمشايخ والشخصيات الإجتماعية ،وأساتذة الجامعات والمثقفين ،والجيش ضباطا وجنودا الى توحيد الصفوف، لأن عدونا واحد هو المليشات الإنقلابية ،ولا داع لتحشيد الأوضاع وتحرير المحرر" .

وأكد الحمادي بكلمته:"تعز لا تقبل ولن تقبل أن تنعكس الأمور الى صراع داخلي ..تعز تحمل من الوعي والثقافة ما يجعلها مؤمنة بمشروعها الوطني ،ومن يريد ان ينقل الصراع الى المناطق الأمنة والمستقرة التي ضحت وقدمت الشهداء ،فلن تقبله تعز " .

وزاد بالقول:" أن الحجرية لن تكون كما تروج في وسائل الإعلام بؤرة للصراع القادم ،مؤكداً أن الجولة القادمة ستكون في الحوبان والستين ،وصولا الى محافظة إب " .

القائد الحمادي اختتم كلمته قائلا :" تعز ستحكم من كل ابنائها ،من الإصلاحي والمؤتمري ، والإشتراكي والناصري ، والمستقل ،ولن تحكم من فئة واحدة.. أراد من اراد ،وأبى من أبى" .

الى ذلك القى الاستاذ امين شرف مدير عام مديرية المواسط كلمة رحب فيها بالحضور قائلا:"26 سبتمبر مناسبة محفورة في قلوبنا منذ( 57) عاما ومنذ خمس سنوات وهذا اللواء (35) يقاوم بكوكبة من الضباط ثابروا وقرروا رد الاعتبار للجيش الوطني وقد أبلى بلاءاً حسناً في ذلك ".

وأضاف:" شكرا للقائد عدنان الحمادي وقيادة اللواء(35) مدرع افرادا وضباطا لمواجهة الخصم اللدود الذي قرر اعادة عجلة التاريخ الى الخلف ولن نقبل بأقل من تحقيق اهداف الثورة وسنضل نترحم على الشهداء من 1962 الى اليوم ".

واضاف :"ستضل ثورة سبتمير حلمنا ولن نتخلى عن تحقيفها ومن مدرسة القدس الذي تعلم فيها القائد عدنان نؤكد أن التعليم هو السبيل لدخول المستقبل ليمن العزة والكرامة والشموخ والعدالة الاجتماعية ..دولة لاتقبل رعية وسادة وسننتصر بالعلم لتحقيق الاهداف".

وفي الاحتفال الفني والخطابي القيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والأغاني الثورية والمهاجل الشعبية ومسرحية نالت استحسان الجميع.

جدير بالذكر أن روح مدير مدرسة القدس المربي عبدالوالي الخرساني كانت محلقة في اجواء الاحتفال الفني ولم تغب في فقرات الاحتفال والترحم عليه كأول مدير للمدرسة منذ السبعينات من القرن المنصرم.

وكرم العميد الحمادي والاستاذ امين شرف عدد من مدارء ومدرسي مدارس المواسط بشهادات تقديرية، وهدايا عينية ومالية ، كما كرم اوائل طلاب مدرسة القدس في المرحله الثانوية والاساسية، وسلمت لهم الهدايا والجوائز لتفوقهم في التحصيل العلمي .