شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مغادرة الجمهور حفل أحلام الإماراتية قبل انطلاقه بالعاصمة السعودية الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشرت عدد من الفيديوهات التي أوضحت مغادرة الجمهور حفل أحلام الذي أحيته في الرياض في إطار فعاليات اليوم الوطني الـ89 بالمملكة.

وأظهرت الفيديوهات أن كراسي قاعة حفل أحلام في الرياض فارغة وأنها تغني بحضور جمهور قليل، حتى أن البعض أورد تعليقات على الفيديوهات المُتناقلَة.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أشار جمهور أحلام عبر ” تويتر ” إلى أن أحلام أحيت حفلها في الفقرة الأخيرة وصعدت المسرح في الواحدة والنصف ليلًا، بحضور الجمهور.

وقال الجمهور أنه كان قبل أحلام 3 فقرات لـ3 نجوم هم الفنان حسين الجسمي والفنان عباد الجوهر وراشد الفارس.

وأشارت إلى أن أحلام كانت آخر من غنى واستمرَّ حفلها حتى الساعة الثالثة فجرًا، مبينةً أن الفيديوهات المتناقلة كانت مع قرب انتهاء حفل الفنانة الإماراتية، وجاء بعد مرور 6 ساعات على الحفل الذي ضمّ 4 نجوم لافتةً إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجمهور عانى من الإرهاق من كثرة ساعات الحفل.