شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: انتهاء حكم السيسي والجيش يتدخل لعزله وشوارع مصر تشتعل و محمد علي يزف البشرى و الجزيرة تبث التغطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن المصريون انتهاء حكم السيسي عبر هاشتاج اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان : انت انتهيت يا سيسي . مطالبين الجيش بالتدخل لعزله.

وقالت قناة الجزيرة الفضائية إنه واستمرارا لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان (#انت_انتهيت_ياسيسي)، وذلك على خلفية التظاهرات المليونية التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي اليوم الجمعة.

جديد الحدث أونلاين:

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وشارك عشرات الآلاف من المغردين في الوسم الذي احتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لتأييد دعوة محمد علي بتنحي السيسي، أو مطالبة الجيش بالتدخل لعزله.

وتخوفا من مظاهرات الغد التي أطلق عليها محمد علي اسم "ثورة شعب"، تشهد مصر حالة استنفار أمني كبيرة، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء، كما جندت الحكومة وسائل الإعلام وممثلين مغمورين لتشويه المظاهرات، فضلا عن دعوة المصريين للتظاهر تأييدا للسيسي.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم أن تسهم مظاهرات الغد في رحيل السيسي، مؤكدين عدم قدرة المصريين على تحمل ما وصفوه بالسياسات الفاشلة خاصة الاقتصادية.



كما عدد آخرون ما قالوا إنها "كوارث" ارتكبها السيسي في حق مصر والمصريين، تستوجب رحيله أو عزله بالقوة، مثل التفريط في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، والتسبب في تهديد أمن مصر المائي عبر التوقيع على اتفاقية سد النهضة الإثيوبي، وتراكم الديون المحلية والخارجية التي تفوق قدرة مصر على سدادها سنوات طويلة، فضلا عن الانقسام المجتمعي الذي تشهده مصر منذ سنوات.



واستثمر نشطاء التفاعل الواسع عبر الوسم، لنشر نصائح وتحذيرات للمتظاهرين في كيفية حماية أنفسهم من الاعتقال، وأفضل الطرق لنجاح المظاهرات.