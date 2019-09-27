غريفث: من دون تسوية سياسية لن تنته الحرب في اليمن

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

جدد المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الدعوة إلى "أن يخرج اليمن من الحلقة المفرغة من العنف الآن وأن يبقى بمنأى عن التوترات الأخيرة في المنطقة التي يمكن أن تقوّض احتمالات السلام".



وكرّر المبعوث الخاص، في بيان، الأربعاء، "أنّ حلّ الحرب في اليمن هو تسوية سياسية تقوم على الشراكات وعلاقات الجوار وبناء مؤسسات الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث".

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وقال البيان "يشعر المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالحزن بسبب العمل العسكري الأخير الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وأضاف غريفيث "إنه حدث مفجع آخر".

من جانب آخر التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، آخر مستجدات الأزمة اليمنية مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن، بحسب مكتب المبعوث الأممي.