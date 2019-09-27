شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : وصول طلائع القوات الأجنبية إلى السعودية .. وإعلان عسكري عاجل لوزارة الدفاع الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تفاصيل القوات التى ترسلها كدعم لحماية الممملكة العربية السعودية.

وقال البنتاغون: أنها سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت في وقت سابق بـ ارسل قوات عسكرية وأسلحة لحماية المنشآت النفطية السعودية من أي اعتداء تخريبي.