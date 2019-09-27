شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تختطف صحفي من صنعاء بعد الاعتداء عليه أمام أسرته (الاسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي الإنقلابية أقدمت مساء الخميس على اختطاف الصحفي والمحلل السياسي،عبدالوهاب الشرفي من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

ووفقا لما ذكرت وسائل الإعلام المحلية فإن الصحفي الشرقي لا ينتمي لأي فصيل سياسي ويعمل للوطن بعيدا عن انتماء سياسي أو حزبي.

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وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي قامت بالإعتداء على الشرفي في سيارته وضربه أمام أسرته، وذلك بسبب كتاباته الناقدة لما يقوم به الحارسالقضائي من تجاوزات قانونية يصل بعضها إلى إرتكاب جرائم جسيمة بحق المواطنين من مصادرة للممتلكات ونهب الأموال.