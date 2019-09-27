السعودية تمنح الشرطة بمحافظة الحديدة 30 سيارة

السعودية تمنحالشرطة بمحافظة الحديدة 30 سيارة

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

وصلت إلى محافظة الحديدة 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة قادمة من السعودية.



وحضر عملية التسليم محافظ الحديدة الحسن طاهر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية.

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وعبر محافظ الحديدة عن بالغ شكرة وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية لما قدمته لليمن حكومة وشعبا والحديدة بشكل خاص.

وقال طاهر إن الأطقم العسكرية ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في مدينة الحديدة، بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات الأمن وكافة الوحدات العسكرية.

وأضاف أن المحافظة موعودة بدفعة ثانية ستقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة.