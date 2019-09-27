شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يدحر الإنتقالي ويصل الى مشارف هذه المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة أبين أن توتر شديد ،حدث بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات. وأضافت المصادر أن التوتر في مديرية أحور بعد وصول الجيش الوطني على مشارفها قبل قليل . وقالت مصادر عسكرية ،أن الجيش الوطني يستعد لاقتحام مدينة أحور بعد أن تم تأمين جميع المداخل .

وأضافت المصادر أن مليشيات الانتقالي في حالة رعب وفرار معظم عناصرها من المدينة.

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