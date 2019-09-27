شكرا لقرائتكم خبر عن جثث متناثرة : مجزرة مروعة وغير مسبوقة لـ التحالف العربي في هذه المحافظة الجنوبية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 10 مدنيين أغلبهم من النساء والأطفال في غارات شنتها مقاتلات تابعة للتحالف، الذي تقوده السعودية، يوم الثلاثاء، على تجمع سكني غرب محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن الغارات استهدفت منزل آل الحالمي في قرية "حمام النبيجة" بمنطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة (غرب محافظة الضالع) ما أدى لمقتل 10 من أفراد عائلتين تقيمان داخل المنزل ذاته وإصابة عدد آخر من أفراد العائلتين.

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وأفاد مصدر طبي المصدر أونلاين أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الثورة في إب بعضهم حالتهم حرجة مما قد يرفع عدد القتلى في الغارة.

وقالت مصادر محلية إن مسعفين هرعوا إلى المنزل عقب الغارة الأولى لإسعاف المصابين إلا أن الطيران شن غارة ثانية ما أدى إلى مقتل المسعفين الثلاثة وتدمير سيارة إسعاف.