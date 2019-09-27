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عدن - ياسمين عبدالعظيم - احدى دول التحالف تصدر قبل قليل قرارات جديدة تقصم ظهر اليمنيين وتعاملهم باحتقار وتبكيهم من شدة القهر( نص القرارات التي صدمت اليمنيين )

قررت السلطات السودانية الجديدة باتخاد اجراءات جديدة تقيد مرور المسافرين اليمنيين عبر اراضيها .

وقالت مصادر مطلعة السودان اصدرت نظاما جديد خاص باليمنيين الراغبين بالدخول إلى اراضيها.

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وتضمن القانون الجديد شروط شملت ضرورة الحصول على كفيل سوداني.

أما بشان الذين يعبرون الاراضي السودانية ترانزيت على خط موسكو - الخرطوم – اليمن فاشترطت السودان ايضا كفيل سوداني واقامة في روسيا والتقدم بالطلب قبل 5 ايام من العبور على ان يكون الطلب قابل للرفض من قبل السفارة السودانية.

ولم تعرف اسباب هذه الاجراءات التي وصفت بالمجحفة وتحد من تنقل المواطنين عبر الاراضي السودانية .

يذكر أن السودان تشارك ضمن تحالف الحرب على اليمن، وتنشر الالاف الجنود وعناصر الجنجويد في الاراضي اليمنية منذ بدء الحرب على هذا البلد في مارس من العام 2014.