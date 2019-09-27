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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسرائييل تباغت كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها وترد على صرخة عبد الملك الحوثي بطريقتها الخاصة..شاهد صورة من قلب تل ابيب اثارت جنون كل الحوثيين

2019/09/27 الساعة 06:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



احتفل يهود يمنيون امس الخميس بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في قلب إسرائيل. Advertisements وتداول ناشطون صور يهود يمنين رافعين العلم اليمني وسط مدينة تل ابيب احتفالا بالذكرى ال57 من ثورة 26 سبتمبر جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالصور كيف باغتت المنطقة العسكرية الثالثة ابو علي الحاكم وصعقت عبد الملك الحوثي واثارت جنون مهدي المشاط (5 صور اثارت رعب كل القيادات الحوثية) -------------------------------------------------------------------------------------------------- وجاب اليهود اليمنيون بسيارتهم شوارع مدينة تل ابيب رافعين العلم اليمني مايعكس تمسكهم بأصولهم وعاداتهم وتقاليدهم اليمنية.



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