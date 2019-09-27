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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية ترفع الحظر عن اليمن .. ومسؤول سعودي رفيع يلتقي ‘‘الزنداني’’ ويعلن عن اتفاق مثمر ويزف البشرى لليمنيين

2019/09/27 الساعة 05:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ، اليوم ، رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج اليمني ،والبدء في السماح في استقبال أول دفعة من ،اليوم الخميس ،وفق الإجراءات المتفق عليها مع وزارة الزراعة والري.

وذكرت الهيئة بان رفع الحظر يأتي بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين اليمنيين لاشتراطات الهيئة.

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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاءالدكتور هشام الجضعي "تم الاتفاق مع وزارة الزراعة والري اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء".

وكان قد التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع الزنداني ومعه وكيل وزارة الزراعة والري ، اليوم ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء في السعودية الدكتور هشام الجضعي ،للبدء في السماح في استقبال أول دفعه بدءا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.

الجدير ذكره ان المملكة العربية السعودية كانت قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.