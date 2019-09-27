شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الكهرباء تعلن تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة وبتوجيهات حكومية تمديد عقود الطاقة المستأجرة في عدن .

واشار المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي انه "بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومتابعة قيادة الوزارة ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني تم التوجيه بتمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر اكتوبر 2019 بطاقة اجمالية 175 ميجا ولفترة الشتاء بطاقة اجمالية 80 ميجا ولمافية تخفيف المعاناه على المواطنين ".

يذكر انه وبنهاية شهر سبتمبر الحالي تنتهي عقود تأجير محطات التوليد المستاجرة في عدن والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة.