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ضبط 250 كيلو جرام من الحشيش داخل علب طلاء كانت في طريقها إلى صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، الخميس، من ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر أمني بمحافظة مأرب، إن إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة ضبطت أكثر من ٢٥٠ كيلو جراما من الحشيش المخدر بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وأوضح المصدر أن الحشيش كان مخفي بعناية في علب طلاء كانت على متن حافلة نقل ركاب، شاكرا الوحدات الأمنية ورجال الأمن على الحس الأمني العالي وإفشالهم لكل المحاولات التي تسعى للإضرار بصحة وسلامة أبناء الشعب اليمني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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