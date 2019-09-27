شكرا لبحثكم عن خبر ضبط 250 كيلو جرام من الحشيش داخل علب طلاء كانت في طريقها إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، الخميس، من ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر أمني بمحافظة مأرب، إن إحدى النقاط الأمنية بالمحافظة ضبطت أكثر من ٢٥٠ كيلو جراما من الحشيش المخدر بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وأوضح المصدر أن الحشيش كان مخفي بعناية في علب طلاء كانت على متن حافلة نقل ركاب، شاكرا الوحدات الأمنية ورجال الأمن على الحس الأمني العالي وإفشالهم لكل المحاولات التي تسعى للإضرار بصحة وسلامة أبناء الشعب اليمني.