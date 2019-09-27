شكرا لبحثكم عن خبر عودة مرض الكوليرا من جديد إلى لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر طبية، الخميس، عودة مرض الكوليرا من جديد للانتشار في محافظة لحج، وسط تكتم كبير من الجهات الطبية في الإعلان عنه.

وقالت المصادر الطبية، إن الأعداد الكبيرة لحالات الإصابة بالاسهالات المائية الحادة التي ظهرت في الأسابيع الماضية تكشف عن انتشار كبير للمرض في مديريتي الحوطة وتبن.

وأضافت المصادر، أن بعض الأشخاص المصابين بالاسهالات المائية الحادة كشفت النتائج والفحوصات الطبية لهم إصابتهم بمرض الكوليرا .

وأشارت المصادر، إلى أن هناك حالة من التعتيم والتكتم تمارسها الجهات المختصة في عدم الإعلان عن وجود مرض الكوليرا، بالرغم من ارتفاع عدد الحالات المتوافدة إلى المستشفى الحكومي والتي قارب عددها 200 حالة من بينها حالات ايجابيه .

وشددت المصادر ،إلى ضرورة الإعلان عن عودة المرض حتى يعرف الجميع مخاطره التي قد تؤدي إلى الوفاة ، وكذلك من أجل التدخل المبكر من قبل المنظمات الداعمة والمانحة لاحتوائه والقضاء عليه .

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