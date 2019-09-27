شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يختطفون محلل سياسي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، مساء الخميس، بقيام مسلحين مجهولين باختطاف محلل سياسي بالقرب من منزله، وتهديد نجله بالسلاح.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن مسلحين ملثمين على متن سيارة " كورلا" سوداء اللون و معكسة اختطفوا المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، أثناء ما كان يهم بالدخول إلى منزله الواقع بحي النهضة وسط العاصمة صنعاء.

و اشارت المصادر الى أن المسلحين هددوا نجل الشرفي بإطلاق النار عليه أثناء محاولته منعهم من اختطاف والده.

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وبينت المصادر أن السيارة التي اختطفت الشرفي كانت تتجول قرب منزله منذ عصر اليوم.

ولفتت المصادر الى ان الشرفي تعرض للضرب من قبل خاطفيه، الذي من المرجح أنهم يتبعون ما يسمى الحارس القضائي الذي عينته مليشيا الحوثي لمصادرة أموال وشركات الخصوم بالباطل.

وتشهد العاصمة صنعاء اختطافات مستمرة لمواطنين ونشطاء وسياسيين واعلاميين، تنفذها مليشيا الحوثي، ضد كل من يكشف عبثها وممارساتها بحق اليمن الارض والانسان.