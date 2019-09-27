شكرا لبحثكم عن خبر النقابة الوطنية للشبكات بصنعاء تعتزم مقاضاة ”يمن نت” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة بصنعاء، الخميس، أن النقابة الوطنية للشبكات تعتزم مقاضاة "يمن نت".

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن " النقابة الوطنية للشبكات تعتزم رفع دعوى الى المحكمة التجارية بصنعاء ضد شركة "يمن نت"".

وكان عدد من مالكي شبكات الانترنت بمحافظة تعز، قاموا اليوم الخميس، بإحراق كبائن الاتصالات والانترنت في منطقة بير باشا، ما تسبب في إيقاف أكثر من 2000 خط هاتف وإنترنت على المواطنين.

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واعلنت شركة "يمن نت" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، منتصف الاسبوع الجاري، زيادةً في سعر تعرِفة الانترنت تصل إلى 100%، فيما عدها مختصون الأغلى على مستوى العالم.

ووفق الأسعار الجديدة التي نشرتها الشركة – الرسمية - على موقعها الإلكتروني، فإن سعر الغيغا الواحد زاد من اثنين وستين ريالاً، إلى مائة وخمسة وعشرين ريالاً بما يوازي الضعف؛ في إجراء عده نشطاء، بأنه تعسفي ضد المواطن اليمني.