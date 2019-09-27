شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات أمريكية مما سيحدث اليوم الجمعة في مصر والقاهرة تلتزم الصمت والجماهير تستعد للمليونية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت السفارة الأميركية في القاهرة مساء الخميس رعاياها إلى توخي الحذر، وتجنب مناطق المظاهرات وتجمعات الشرطة. وجاء هذا التحذير عشية مظاهرات مرتقبة بعد الدعوة إلى مليونية تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في التنبيه الذي بثته السفارة على موقعها الإلكتروني، أنها تدعو مواطنيها ومقيميها في مصر إلى توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات أو التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة، أو تمركزات الشرطة.

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على هذا التنبيه الذي يتزامن مع دعوات إلى مظاهرات احتجاجية غدا الجمعة قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ستتصدى لها ولأي محاولة لزعزعة الاستقرار.