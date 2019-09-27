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قيادي يمني بارز يفر من الرياض إلى تركيا ويتم تعينه في منصب هام باسطنبول

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت "الأمناء" عن مصادر مطلعة بأن القيادي الاخواني صلاح باتيس المتواجد حاليا في اسطنبول قد تم انتخابه مؤخرا رئيسا للجالية اليمنية في تركيا.

يأتي ذلك بعد هروبه المفاجئ ومغادرته العاصمة الرياض بصورة غير معلنة.

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مصادر في الرياض افادت بأن سبب مغادرة باتيس الرياض الى اسطنبول تأتي في ظل تخوفات من ملاحقته بعد ورود اسمه اكثر من مرة في وزارة الخزانة الامريكية على واقعة سيطرة القاعدة على المكلا في العام 2015م بعد ان كان باتيس يتردد على المكلا في تلك الفترة.

وبحسب المعلومات فإن صلاح باتيس قد تم التحقيق معه بهذا الخصوص قبل ما يقارب ثلاثة أو اربعة اعوام.

ويعتبر صلاح باتيس من العناصر التي توصف بالصقور في حزب التجمع اليمني للاصلاح فرع "الإخوان المسلمين" في اليمن .

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