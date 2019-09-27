شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مواجهات عنيفة بين عناصر الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي في أبين وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الامني بمدينة جعار مساء أمس الخميس. واندلعت الاشتباكات داخل معسكر 7اكتوبر القريب من جعار. Advertisements وقال مصدر أمني لصحيفة عدن الغد ان الاشتباكات اندلعت بين القوات الموالية لعبداللطيف السيد وافراد قوات من الحزام قدمت من عدن مؤخرا. وخلفت الاشتباكات جريحين. وجاءت الاشتباكات على خلفية عراك اندلع بين جنود الطرفين بمستشفى الرازي مساء الاربعاء.

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