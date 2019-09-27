شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...الكشف عن اتفاق خطير بين صالح واردوغان ومصادر تكشف لأول مرة عن بنود الاتفاق "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، العمل على توسيع آفاق التعاون لاسيما في المياه والتجارة.

وقال مكتب رئاسة العراق في بيان بحسب السومرية نيوز: إن "صالح، التقى امس الأربعاء في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، والتأكيد على ضرورة ركون جميع الأطراف إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار البناء لتخفيف حدة التوترات في المنطقة".

وتابع المكتب، "كما تم استعراض العلاقات الثنائية والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما في مجاليْ المياه والتجارة، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".