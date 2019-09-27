شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( فيديو ) الاكثر تداولا في مواقع التواصل ..طفلة يمنية توجه رسالة للحوثيين وتحتفي بحلول ذكرى... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو يطهر طفلة تتشح بوشاح بالوان العلم اليمني وترتجل قصدة شعر احتفائية بحلول ذكري ثورة 26 سبتمبر المجيدة. وحظى الفيديو بتداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي كون يعبر عن تجذر الانتماء لثورة اليمن الأم في نفوس الاطفال قبل الكبار في اليمن .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..( فيديو ) الاكثر تداولا في مواقع التواصل ..طفلة يمنية توجه رسالة للحوثيين وتحتفي بحلول ذكرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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