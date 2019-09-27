شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجلة من متغيرات تشهدها محافظات اليمن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا، خلال الساعات القادمة، على مناطق متفرقة من صحراء و وادي حضرموت.

كما توقع هطول أمطار نهار اليوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2019، على مناطق شمال غرب حضرموت، و شمال شرق محافظة الجوف.

و توقع المركز أيضا تشكل سحب طبقية و هطول أمطار خفيفة متفرقة مصحوبة برياح جنوبية شرقية متوسطة إلى نشطة أحيانا على سواحل محافظة المهرة و المناطق الداخلية المحاذية لها، و ظهور سحب ركامية مصحوبة بعواصف رعدية و أمطار متفرقة قد تصل إلى المتوسطة على سلسلة المرتفعات الممتدة من جنوب شرق محافظة حضرموت و حتى محافظات تعز و إب و الضالع و شمال محافظة لحج، و قد تمتد هذه السحب و الأمطار شمالا على سلسلة المرتفعات الغربية و سواحل تهامة وصولا إلى شمال محافظة الحديدة.