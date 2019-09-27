شكرا لبحثكم عن خبر استقالة برلماني مؤتمري من ”نواب صنعاء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر برلماني بصنعاء، أن برلماني مؤتمري استقال من عضوية مجلس النواب الذي يترأسه يحي الراعي، والواقع تحت سيطرة الحوثيين.

و وفقا لمذكرة الاستقالة، اطلع عليها "المشهد اليمني"، فإن البرلماني محمد منصور البكري قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، مرجعا سبب استقالته إلى ظروفه الصحية.

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و طالب البكري بقبول استقالته و اتخاذ الاجراءات الدستورية و القانونية حيال ذلك.

جدير بالذكر أن البرلماني البكري ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، ممثلا للدائرة 257 بمديرية كشر محافظة حجة.