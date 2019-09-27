شكرا لبحثكم عن خبر ”روحاني” يدافع عن الحوثيين ويفصح عن طلب ايراني لإنهاء الازمة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الخميس، مدافعا عن مليشيا الحوثي، وفي ذات الوقت مشيدا بمخزونهم من الصواريخ وقدرتهم على استهداف السعودية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي، أن الحوثيين يمتلكون صواريخ وقادرون على شن مثل هذه الهجمات(في اشارة الى الهجمات التي استهدفت ارامكوا السعودية منتصف سبتمبر الجاري) وقد شنوا هجمات في وقت سابق.

وردا على سؤال ما إذا كانت لدى إيران أدلة على وقوف الحوثيين وراء الهجوم، قال روحاني إن الأدلة يجب أن يقدمها "من يطلق الاتهامات والادعاءات"، وليس إيران.

وفي معرض حديثه عن القصف الأخير الذي طال المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" السعودية، نفى روحاني، وجود أي علاقة لإيران بهذا الهجوم.

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ودعا روحاني الدول الغربية إلى وقف توريدات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، معتبرا ذلك شرطا لإنهاء الأزمة في اليمن وإحلال السلام في المنطقة.

واعتبر روحاني أن تسوية الأزمة في المنطقة يمكن أن تكون عبر طرق دبلوماسية فقط.

وكان روحاني، دعا في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز"، موضحا أنه يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا على خلفية التدخل الايراني في اليمن بدعم الحوثيين، واستهداف المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" السعودية، والبرنامج النووي الايراني المثير للجدل.