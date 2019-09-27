شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي بصنعاء تفرض إجراءات جديدة على وسائل الاعلام الخارجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية بصنعاء، مساء الخميس، أن وزارة الاعلام الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فرضت إجراءات جديدة على مراسلي وسائل الاعلام الخارجية.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن الوزارة ارسلت تعميم الى مكاتب الانتاج الاعلامي التابعة للقنوات الخارجية، يتضمن سرعة حضور مراسلي كافة الوسائل الى الوزارة، لتجديد بطائق التسهيلات الصحفية ودفع ما يلزم عليهم من غرامات".

وأشارت المصادر أن التعميم تضمن منع أي مراسل من مراسلي الوسائل الخارجية من تغطية أي قضايا الا بتصريح مسبق من الوزارة قبل كل عمل يقومون بتنفيذه، حرصا على سلامتهم".

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و كان تقرير لـ"الاعلام الاقتصادي" أوصى بضرورة تحييد عمل مراسلي وسائل الاعلام الخارجي عن اطراف الصراع وتمكينهم من نقل الاحداث في كافة مناطق اليمن دون المساس بحريتهم واستقلاليتهم في عملهم المهني، و العمل على وقف كافة الانتهاكات وإجراءات التضييق علي مراسلي وسائل الاعلام الخارجي في الانتقال بين المدن المختلفة لتغطية الاحداث ومحاسبة مرتكبيها وعدم افلاتهم من العقاب، وضرورة إنشاء رابطة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في اطار نقابة الصحفيين اليمنيين للدفاع وحماية حقوق المراسلين الأجانب و المحليين، و ضرورة ضمان حماية وسلامة مراسلي وسائل الاعلام الخارجي وتسهيل حركة انتقالهم من والي اليمن وكذلك بين المدن المختلفة.

جدير بالذكر أن المليشيا عززت من اجراءاتها التعسفية ضد الاعلاميين و وسائلهم الاعلامية، بعد مصادرتها ونهبها لعدد من الوسائل وقيامها بحبس ومحاكمة عشرات الصحفيين منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.