شكرا لبحثكم عن خبر ”غريفيثس” يناقش و ”أبو الغيط” جهود دعم السلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، مع مارتن جريفيثس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية وخفض التصعيد واستعادة السلام والشرعية لليمن.

وقال جريفيثس في نشر على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" "سرّني اللقاء بالسيد أحمد أبو الغيط، في نيويورك وأطلعته على الجهود المستمرة للحد من العنف، وإحياء العملية السياسية ودعم فرص السلام في اليمن".

وكان بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اشار الى أن أبو الغيط شرح للمبعوث الأممي موقف الجامعة العربية الثابت والداعم لوحدة التراب اليمني وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة والحيلولة دون تحول اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.

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واستمع أبو الغيط من المبعوث الأممي لآخر مستجدات جهوده في الوساطة، خاصة في ضوء العرض احادي الجانب من طرف مليشيا الحوثي بوقف الهجمات ضد السعودية، وما قد ينطوي عليه هذا الامر من فرص لإحلال السلام في اليمن.

وأكد أبو الغيط على خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميلشيا الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة، موضحاً أن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر استعصاء على الحل، مُحملاً إيران والحوثيين المسئولية الاساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية هناك.

جدير بالذكر أن المبعوث الاممي غريفيثس، بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي، خلال الاسبوع الجاري في جدة، عملية التهدئة في الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.