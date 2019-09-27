شكرا لبحثكم عن خبر السعودية ترفع الحظر عن الرمان اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده قضت بفتح الحظر عن أحد المنتوجات اليمنية .

وقال السفر آل جابر :"تنفيذا للتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده حفظه الله بدعم اليمن في جميع المجالات، فقد تم رفع الحظر المؤقت عن منتج الرمان بسبب ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات العام الماضي نسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً".

واضاف :"عملت سفارة المملكة مع معالي وزير الزراعة اليمني عثمان مجلي والجمعيات والجهات المختصة اليمنية وبالتنسيق مع معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة على متابعة هذا التحدي حتى تم معالجة وتسهيل استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة".

وتابع بالقول :"هذه الخطوة وغيرها من الخطوات الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المملكة لخدمة للشعب اليمني الشقيق تهدف للرفع من معاناته التي تسببت بها الميليشا الحوثية المدعومة من ايران ولمساعدتهم في خلق فرص عمل لهم ولأسرهم وتحسين مستوى معيشتهم وتعليم ابناءهم".