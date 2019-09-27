شكرا لبحثكم عن خبر إجراءات حوثية تدفع مالكي شبكات الانترنت بتعز للقيام بعمل تخريبي والتهديد بالمزيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، بمحافظة تعز، الخميس، أن إجراءات حوثية دفعت مالكي شبكات الانترنت للقيام بعمل تخريبي، في أول رد فعل على قرار اتخذته وزارة الاتصالات بحكومة المليشيا غير المعترف بها.
وأوضحت المصادر أن عدد من مالكي شبكات الانترنت بالمحافظة قاموا بإحراق كبائن الاتصالات والانترنت في منطقة بير باشا.
واشارت المصادر الى أن العملية التخريبية تسببت في إيقاف أكثر من 2000 خط هاتف وإنترنت على المواطنين.
ونوهت المصادر بأن مالكي شبكات الانترنت توعدوا بقنص أبراج يمن موبايل والتهديد بالتصفية الجسدية لموظفي مكتب الاتصالات بتعز.
وجاء العمل التخريبي على خلفية قيام مليشيا الحوثي برفع تسعيرة النت، وانزال تسعيرة جديدة خلال الاسبوع الجاري؛ الامر الذي تسبب بفقدان مالكي الشبكات لمصادر دخلهم الوحيد.
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