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حكومة صنعاء تشكر الجيش المصري وتدعوا لمصر وشعبها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قدم مسؤول في حكومة صنعاء غير المعترف بها التابعة لميليشيا الحوثي، الشكر للجيش المصري، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك تقديراً للدور المصري في إنجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م.

 

وقال القيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب، والذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي بتغريدة على "تويتر" رصدها المشهد اليمني: "في الذكرى ال57 لثورة ٢٦سبتمبر الخالده نسجل الشكر والتقدير للشعب المصري وجيشه العظيم، وللرئيس الراحل الزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه، على دورهم في دعم وحماية ثورة الشعب اليمني الذي تخلص بها من حكم الامامة والاستعمار".

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واختتم حازب تغريدته بادعاء لمصر وجشيها قائلاً: "ندعوا الله ان يحفظ مصر، وشعب مصر وجيش مصر، من مؤامرات المتامرين".


الشيخ حسين حازب
@husseinhazeb
في الذكرى ال57لثورة ٢٦سبتمبر الخالده
نسجل الشكر والتقدير للشعب المصري وجيشه العظيم،وللرئيس الراحل الزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه،
على دورهم في دعم وحماية ثورة الشعب اليمني الذي تخلص بها من حكم الامامه والاستعمار،
وندعوا الله ان يحفظ مصر،
وشعب مصر وجيش مصر،
من مؤامرات المتامرين..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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