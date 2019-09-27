شكرا لبحثكم عن خبر حكومة صنعاء تشكر الجيش المصري وتدعوا لمصر وشعبها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم مسؤول في حكومة صنعاء غير المعترف بها التابعة لميليشيا الحوثي، الشكر للجيش المصري، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك تقديراً للدور المصري في إنجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م.

وقال القيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب، والذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي بتغريدة على "تويتر" رصدها المشهد اليمني: "في الذكرى ال57 لثورة ٢٦سبتمبر الخالده نسجل الشكر والتقدير للشعب المصري وجيشه العظيم، وللرئيس الراحل الزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه، على دورهم في دعم وحماية ثورة الشعب اليمني الذي تخلص بها من حكم الامامة والاستعمار".

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واختتم حازب تغريدته بادعاء لمصر وجشيها قائلاً: "ندعوا الله ان يحفظ مصر، وشعب مصر وجيش مصر، من مؤامرات المتامرين".



الشيخ حسين حازب

@husseinhazeb

في الذكرى ال57لثورة ٢٦سبتمبر الخالده

نسجل الشكر والتقدير للشعب المصري وجيشه العظيم،وللرئيس الراحل الزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه،

على دورهم في دعم وحماية ثورة الشعب اليمني الذي تخلص بها من حكم الامامه والاستعمار،

وندعوا الله ان يحفظ مصر،

وشعب مصر وجيش مصر،

من مؤامرات المتامرين..