شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : يهود اليمن يرفعون العلم اليمني وسط اسرائيل ويبهرون العالم باحتفالهم بذكرى 26سبتمبر .."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل يهود يمنيون اليوم الخميس بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في قلب إسرائيل. وتداول ناشطون صور يهود يمنين رافعين العلم اليمني وسط مدينة تل ابيب احتفالا بالذكرى ال57 من ثورة 26 سبتمبر وجاب اليهود اليمنيون بسيارتهم شوارع مدينة تل ابيب رافعين العلم اليمني مايعكس تمسكهم بأصولهم وعاداتهم وتقاليدهم اليمنية.



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