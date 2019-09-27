شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حمولة الطائرة التي هبطت في مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الخميس، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، تحمل لقاحات خاصة بالأطفال.
وأوضح مسئول في إدارة اللقاحات في برنامج التحصين أن الشحنات المقدمة من اليونيسف تشمل لقاحات التحصين الروتيني للأطفال ما دون العام والتي تستخدم في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الشحنة تشمل 931 الف و950 فيالة من اللقاح الخماسي و92 ألف و150 فيالة من لقاح المكورات الرئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حمولة الطائرة التي هبطت في مطار صنعاء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.