شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حمولة الطائرة التي هبطت في مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الخميس، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، تحمل لقاحات خاصة بالأطفال.

وأوضح مسئول في إدارة اللقاحات في برنامج التحصين أن الشحنات المقدمة من اليونيسف تشمل لقاحات التحصين الروتيني للأطفال ما دون العام والتي تستخدم في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الشحنة تشمل 931 الف و950 فيالة من اللقاح الخماسي و92 ألف و150 فيالة من لقاح المكورات الرئوية.