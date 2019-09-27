وزارة الصحة في اليمن : سقوط عشرات الضحايا في اليمن رغم مبادرة السلام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في اليمن الدكتور يوسف الحاضري أن عدد ضحايا تحالف العدوان منذ إعلان المجلس السياسي الاعلى مبادرة السلام عشية العيد الخامس لثورة الـ21 من سبتمبر الجاري بلغ 24 شهيدا و16 جريحا جلهم من الاطفال والنساء .

وأكد الحاضري انه في 22 سبتمبر الجاري استشهد مواطنين اثنين بغارة استهدفت سيارتهما في طريق عمران صعدة .

وأشار إلى انه في اليوم نفسه استشهدت اسرة مكونة من سبعة اشخاص “الأب والأم وأربعة من الاطفال وامراة أخت رب الأسرة, كانت تحتمي بمسجد في حرف سفيان تم قصفه بالطيران ، واستشهاد طفلة في مديرية التحيتا بقصف مرتزقة العدوان .

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وبين الحاضري انه في يوم 24 سبتمبر الجاري استهدف طيران التحالف منزلين في منطقة النبيجة بقعطبة محافظة الضالع نتج عنه استشهاد رجلين وثلاث نساء وسبعة أطفال وكذا استشهاد احد المسعفين.

ولفت إلى انه في يوم 25 سبتمبر أقدم حرس الحدود السعودي بإطلاق النار على مواطن في مديرية شدا بصعدة نتج عن ذلك استشهاده، فيما اصيبت طفلة برصاص المرتزقة في منطقة الجبيلة بمديرية التحيتا .

واستنكر الناطق باسم وزارة الصحة صمت المجتمع الدولي على جرائم العدوان ورده على مباردة السلام التي باركها الإتحاد الاوروبي والأمم المتحدة ولم تبد الاخيرة حتى تنديد واستنكار ازاءها رغم ان معظم ضحاياه اطفال وفي بيوتهم وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة .