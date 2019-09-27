شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تجدد دعمها للشرعية واستعدادها لدعم عملية السلام في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للحكومة الشرعية ووقوف بلاده حكومة وشعبا الى جانب اليمن، متمنيا ان يخرج اليمن من منحته بتعاون أبنائه ودعم أشقائه والعالم المحب للسلام.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطوريها في مختلف المجالات .

وأشاد الوزير الحضرمي بموقف دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا الى جانب اليمن في كل المراحل والظروف ودعمها الإنساني السخي، منوها ان هذه المواقف ستظل دينا في أعناق اليمنيين.

وأكد الحضرمي حرص الحكومة الشرعية على السلام وعلى الاستمرار في الانخراط بايجابية مع جهود المبعوث الاممي لا سيما ما يتصل بتنفيذ اتفاق بالحديدة.

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وأضاف بان استمرار تعنت مليشيات الحوثيين هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام.

كما تطرق الحضرمي الى الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن من تمرد مسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وتبعات القصف الجوي الاماراتي على الجيش اليمني.

وكان رئيس وزراء الكويت، قد أعلن خلال كلمته بالجمعية العام للأمم المتحدة، استعداد الكويت لاستضافة مفاوضات يمنية بهدف حل النزاع في اليمن.