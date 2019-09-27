شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تجدد دعمها للشرعية واستعدادها لدعم عملية السلام في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للحكومة الشرعية ووقوف بلاده حكومة وشعبا الى جانب اليمن، متمنيا ان يخرج اليمن من منحته بتعاون أبنائه ودعم أشقائه والعالم المحب للسلام.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطوريها في مختلف المجالات .
وأشاد الوزير الحضرمي بموقف دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا الى جانب اليمن في كل المراحل والظروف ودعمها الإنساني السخي، منوها ان هذه المواقف ستظل دينا في أعناق اليمنيين.
وأكد الحضرمي حرص الحكومة الشرعية على السلام وعلى الاستمرار في الانخراط بايجابية مع جهود المبعوث الاممي لا سيما ما يتصل بتنفيذ اتفاق بالحديدة.
وأضاف بان استمرار تعنت مليشيات الحوثيين هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام.
كما تطرق الحضرمي الى الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن من تمرد مسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وتبعات القصف الجوي الاماراتي على الجيش اليمني.
وكان رئيس وزراء الكويت، قد أعلن خلال كلمته بالجمعية العام للأمم المتحدة، استعداد الكويت لاستضافة مفاوضات يمنية بهدف حل النزاع في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تجدد دعمها للشرعية واستعدادها لدعم عملية السلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.