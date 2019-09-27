شكرا لبحثكم عن خبر الكويت تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من على منبر الأمم المتحدة، استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات بين أطراف النزاع في اليمن.

وقال الشيخ جابر المبارك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الكويت على استعداد لاستضافة مفاوضات بين اليمنيين.

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وفيما يخص المسألة السورية، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن لا حل عسكريا للأزمة، مؤكداً أن سوريا بإمكانها الخروج من أزمتها عن طريق الخيار السياسي.

أما عن التحديات التي تجابهها المنطقة، فاعتبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي في خطابه أن الإرهاب من أهم التحديات التي تضرب الشرق الأوسط، داعياً طهران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، للتخفيف من التوتر في الخليج.