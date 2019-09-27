شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يتوعدون مديرة مدرسة بصنعاء بمصير ”صالح” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعدت مليشيا الحوثي مديرة مدرسة بلقيس للبنات بصنعاء، التربوية فايزة الصايدي، بمصير الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بعد اتهامها بالتحشيد لإثارة الفوضى .

وقالت مصادر محليه ان الحوثيين وجهوا عدة تهم للصايدي منها تبعيتها للعدوان والعفافيش بعد رفض مدرسات وطالبات المدرسة بالقبول بالمديرة الجديدة المعينة من المليشيا.

وأضافت المصادر ان الحوثيين هددوا الصايدي بإحالتها للتحقيق، أو أنها ستلاقي مصير الرئيس السابق صالح واحالوها للتقاعد وهو المصير الذي سبقها إليه عديد من التربويين بهدف تغيير فكر المجتمع اليمني بمايخدم توجه السلالة .

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وكان طالبات مدرسة بلقيس للبنات بالعاصمة صنعاء، رفضن بشكل قاطع قرارا حوثيا بتعيين مديرة ووكيلة جديدتين وإقصاء السابقتين.

جدير بالذكر أن أعين الحوثيين مركزة على تغيير الفكر اليمني منذ تعيينهم للسلالي يحيى الحوثي وزيرا للتربية والتعليم وقيامهم بالدورات والمراكز الصيفية وإجراء تغييرات في المناهج لتشييع اليمن، وطمس الهوية اليمنية العربية.