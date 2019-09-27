شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة... شاهد ما حدث في أستوديو قناة ‘‘بلقيس’’ أثناء الزلزال المروع في ‘‘أسطنبول’’ قبل... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.
وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.
وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.
بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.
وأظهر مقطع فيديو رصده "ناس تايمز" من أستوديو قناة بلقيس، التي تبث من أسطنبول، لحظة حدوث الزلزال.
#شاهد_شارك
شاهد استديوهات قناة بلقيس أثناء الهزة الأرضية في تركيا pic.twitter.com/AF9GGvj9Fq— أحمد هزاع (@ahmedhzaa71)
#شاهد_شارك— أحمد هزاع (@ahmedhzaa71) September 26, 2019
شاهد استديوهات قناة بلقيس أثناء الهزة الأرضية في تركيا pic.twitter.com/AF9GGvj9Fq
كانت هذه تفاصيل خبر على الهواء مباشرة... شاهد ما حدث في أستوديو قناة ‘‘بلقيس’’ أثناء الزلزال المروع في ‘‘أسطنبول’’ قبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.