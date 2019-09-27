شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة... شاهد ما حدث في أستوديو قناة ‘‘بلقيس’’ أثناء الزلزال المروع في ‘‘أسطنبول’’ قبل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

Advertisements

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.

وأظهر مقطع فيديو رصده "ناس تايمز" من أستوديو قناة بلقيس، التي تبث من أسطنبول، لحظة حدوث الزلزال.