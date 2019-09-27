عاجل: ماذا سيفعل الحوثي الان ...امريكا تعلن الحرب على إيران وتطلق أول شرارة والجيش يبدأ الزحف وأسلحة...

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف البنتاغون في بيان له، اليوم، أنه يضع أيضا قدرات إضافية قيد "التحضير للانتشار"، ما يعني أنه سيكون من الممكن وضعها في حالة التأهب بشكل أسرع في حال وقوع أي أزمة.

وتشمل هذه الخطة بطاريتين إضافيتين لأنظمة "باتريوت" ومنظومة "ثاد" للدفاع الجوي.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط لنشر "قدرات إضافية" في السعودية عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في المملكة يوم 14 سبتمبر الجاري.

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المصدر: رويترز