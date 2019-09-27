السعودية تقرر اختيار الطريق الخاطئ وأمريكا تعلن عن صفقة سلاح جديدة للملكة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

من جديد، يصر النظام السعودي على الاستمرار في اختيار الطريق الخاطئ وذلك فيما يتعلق بحربها على اليمن.

فقد اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الخميس، إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إنه خصص عتادا إضافيا “استعدادا لأوامر بنشره” وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.

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وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت، الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.

وتمتلك السعودية نحو 80 منظومة باتريوت غير انها لم تجدي نفعاً امام الضربات اليمنية المتكررة على السعودية.

الجدير بالذكر أن الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تقدم بمبادرة اايقاف الضربات الجوية للطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية على السعودية مقابل أن تتوقف الأخيرة عن غاراتها على اليمن.

ولم تلتزم السعودية حتى اللحظة بالمبادرة التي بدأتها اليمن من جانب واحد، مما دفع الرئيس المشاط قبل ايام الى اطلاق تحذير للسعودية من عودة قصف المواقع العسكرية والمنشئات الاقتصادية اثر استمرار العدوان على اليمن، الامر الذي قابلته السعودية بشراء المزيد من الدفاعات الجوية بدلاً عن وقف الحرب.