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عدن - ياسمين التهامي - جريمة تهز مأرب.. شاب يفرغ رصاصاته في جسد والده ويلقى هذا المصير!
ألقت الأجهزة الأمنية بمأرب اليوم الخميس القبض على شخص قتل والده الاسبوع الماضي.
وذكر مصدر أمني أن المواطن س ع أقدم الاسبوع الماضي على قتل والده حيث أطلق عليه الرصاص من سلاحه الشخصي ثم لاذ بالفرار .
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعقبت الجاني حتى استطاعت إلقاء القبض عليه هذا اليوم الخميس وسيتم تقديمه للمحاكمة لأخذ جزاءه الرادع.
يمن برس
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