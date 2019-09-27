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عدن - ياسمين التهامي - جريمة تهز مأرب.. شاب يفرغ رصاصاته في جسد والده ويلقى هذا المصير!

ألقت الأجهزة الأمنية بمأرب اليوم الخميس القبض على شخص قتل والده الاسبوع الماضي.

وذكر مصدر أمني أن المواطن س ع أقدم الاسبوع الماضي على قتل والده حيث أطلق عليه الرصاص من سلاحه الشخصي ثم لاذ بالفرار .

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وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بمأرب تعقبت الجاني حتى استطاعت إلقاء القبض عليه هذا اليوم الخميس وسيتم تقديمه للمحاكمة لأخذ جزاءه الرادع.

يمن برس