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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو (مذيع يمني) يواجه زلزال «تركيا» برباطة جأش على الهواء مباشرةً ويثير الإعجاب

اثار مذيع يمني الإعجاب، اليوم الخميس، بعد ظهوره في قراءة الأخبار أثناء وقوع زلزال بمدينة إسطنبول التركية.

وبدا المذيع "أسامة الإرياني" برباطة جأش نادرة أثناء قراءة موجز للأنباء على قناة بلقيس التي تبث من تركيا، في الأثناء التي كان يهتز فيه كل ما في الاستديو.

وأشاد مغردون يمنيون بموقف الإرياني الراسخ وعدم خوفه، والمضي في سرد الخبر الذي كان يغطي الاحتفالات بعيد ثورة 26 سبتمبر.

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وهز عدد من المدن التركية، اليوم الخميس، زلزال طفيف بقوة 5.7 على مقياس ريختر، تبعته عدة هزات ارتدادية قالت السلطات إنه لا إصابات أو خسائر مادية.

المصدر: تعز أونلاين