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عدن - ياسمين التهامي - أخر ( تحديث )لأسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني ( قائمة الاسعار المحدثة

أخر ( تحديث )لأسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم الخميس)

الريال السعودي

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