الاكثر مشاهدة - عــاجل : وصول طلائع القوات الأجنبية إلى السعودية .. وإعلان عسكري عاجل لوزارة الدفاع الأمريكية

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، عن تفاصيل القوات التى ترسلها كدعم لحماية الممملكة العربية السعودية.

وقال البنتاغون: أنها سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أميركي. Advertisements ​​​​​​ ​ وكانت الولايات المتحدة قد توعدت في وقت سابق بـ ارسل قوات عسكرية وأسلحة لحماية المنشآت النفطية السعودية من أي اعتداء تخريبي.

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